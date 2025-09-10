Власти Ленобласти ограничат работу мигрантов в соцучреждениях

Пока региону сложно отказаться от привлечения иностранцев. Избавляться от зависимости будут с помощью модернизации системы подготовки квалификационных кадров. Также мигрантам ограничат возможности работы в социальных учреждениях и сферах, связанных с безопасностью граждан.
Запрет на работу мигрантов в такси ввели в Ленобласти 19 августа 2024 года. Александр Беглов 28 июля 2025 года подписал постановление о запрете на привлечение к работе мигрантов в сфере легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем в Петербурге до конца года. Также мигрантам ограничили возможности к работе в курьерской доставке.
Ранее «МК в Питере» писал, что половина петербуржцев поддержала запрет на работу курьеров-мигрантов. Против ограничений высказались 21% респондентов.