Власти Ленобласти ограничат работу мигрантов в соцучреждениях

На форуме «Энергия возможностей» в Петербурге губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что власти региона снизят зависимость от рабочей силы мигрантов.

Источник: телеграм-канал Александра Дрозденко

Пока региону сложно отказаться от привлечения иностранцев. Избавляться от зависимости будут с помощью модернизации системы подготовки квалификационных кадров. Также мигрантам ограничат возможности работы в социальных учреждениях и сферах, связанных с безопасностью граждан.

Запрет на работу мигрантов в такси ввели в Ленобласти 19 августа 2024 года. Александр Беглов 28 июля 2025 года подписал постановление о запрете на привлечение к работе мигрантов в сфере легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем в Петербурге до конца года. Также мигрантам ограничили возможности к работе в курьерской доставке.

Ранее «МК в Питере» писал, что половина петербуржцев поддержала запрет на работу курьеров-мигрантов. Против ограничений высказались 21% респондентов.

