Власти Ленобласти ограничат работу мигрантов в соцучреждениях

Запрет на работу мигрантов в такси ввели в Ленобласти 19 августа 2024 года. Александр Беглов 28 июля 2025 года подписал постановление о запрете на привлечение к работе мигрантов в сфере легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем в Петербурге до конца года. Также мигрантам ограничили возможности к работе в курьерской доставке.