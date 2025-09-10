Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза отказаться от права вето и «оков единогласия», пишет ТАСС.
Так, глава ЕК заявила, что при принятии внешнеполитических решений право вето в Совете ЕС становится «оковами единогласия». Поэтому Фон дер Ляйен потребовал страны Евросоюза отказаться от него.
И также заявила, что пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства.
Заметим, что действующие нормы Евросоюза гласят, что отказаться от права вето в Совете ЕС можно лишь при единогласном решении всех стран объединения. И также отказ от права вето в разы увеличит возможности Еврокомиссии проводить самые жесткие решения в Европе.
К слову, недавно глава МИД Рыженков прокомментировал визит главы Еврокомиссии в страны, соседние с Беларусью и Россией: «Шоу и нагнетание страстей».
Тем временем глава МИД Рыженков назвал интерес Беларуси при разрешении украинского конфликта.
Еще глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС. Кроме того, Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы. Еще Рыженков сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа.