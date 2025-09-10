Курское МВД начало проверку после видео с блогером Романом Алехиным

«Оставшиеся 50 млн оставляют ФОНДУ на его деятельность. А деятельность — это опять же помощь фронту, просто уже не строго медикаментами, а разным необходимым. Но по согласованию с выделяющим деньги, что абсолютно нормально. На скрине видно, что я писал им потребности», — заявил Алехин. Блогер добавил, что на видео не говорится, что любые деньги надо обналичить и вернуть в конверте Александру, а также, что 50 млн или любую другую сумму Алехин может оставить лично себе. Кроме того, по словам блогера, там не говорится и о «исключительно бумажном формате помощи фронту», при котором по факту военным ничего не достанется. Алехин добавил, что разговор, попавший на видео, дальше слов не зашел.