WP: США и Израиль обещали Катару не атаковать ХАМАС в Дохе

Источники издания — высокопоставленные лица Катара. Они сообщили журналистам подробности произошедшего. Один из собеседников газеты уточнил, что в момент ракетного обстрела со стороны Израиля в Дохе делегация ХАМАС рассматривала «финальное предложение» Белого дома по разрешению кризиса в секторе Газа. В статье WP также сообщается о том, что звонок из Вашингтона с информацией об ударе поступил тогда, когда уже начался обстрел.
Катар, Египет и США выступают посредниками в процессе урегулирования противостояния в секторе Газа. В Дохе представители ХАМАС рассматривали план освобождения всех израильских пленников и передачу Израилю тел погибших при условии введения режима прекращения огня на территории анклава и последующего формирование администрации в Газе, не имеющей отношения к палестинскому движению.
Напомним, израильская армия атаковала здание в Дохе 9 сентября. В момент удара там находились участники переговоров со стороны ХАМАС. Представители движения заявили, что все высокопоставленные представители делегации выжили, но погиб сын главного переговорщика организации Халиля аль-Хайя.
Дональд Трамп заявил, что решение об обстреле Катара принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.