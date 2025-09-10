Ричмонд
WP: США и Израиль обещали Катару не атаковать ХАМАС в Дохе

Источники газеты The Washington Post рассказали, что Вашингтон и Тель-Авив заверили власти Катара, что не будут наносить удары по делегации ХАМАС во время их нахождения на территории эмирата, однако гарантии США и Израиля оказались ненадежными.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Израиль и США пообещали в прошлом месяце, что официальные лица ХАМАС не будут становиться целью на их территории. Это обещание оказалось пустым», — цитирует статью WP «Интерфакс».

Источники издания — высокопоставленные лица Катара. Они сообщили журналистам подробности произошедшего. Один из собеседников газеты уточнил, что в момент ракетного обстрела со стороны Израиля в Дохе делегация ХАМАС рассматривала «финальное предложение» Белого дома по разрешению кризиса в секторе Газа. В статье WP также сообщается о том, что звонок из Вашингтона с информацией об ударе поступил тогда, когда уже начался обстрел.

Катар, Египет и США выступают посредниками в процессе урегулирования противостояния в секторе Газа. В Дохе представители ХАМАС рассматривали план освобождения всех израильских пленников и передачу Израилю тел погибших при условии введения режима прекращения огня на территории анклава и последующего формирование администрации в Газе, не имеющей отношения к палестинскому движению.

Напомним, израильская армия атаковала здание в Дохе 9 сентября. В момент удара там находились участники переговоров со стороны ХАМАС. Представители движения заявили, что все высокопоставленные представители делегации выжили, но погиб сын главного переговорщика организации Халиля аль-Хайя.

Дональд Трамп заявил, что решение об обстреле Катара принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

