WP: США и Израиль обещали Катару не атаковать ХАМАС в Дохе

Источники издания — высокопоставленные лица Катара. Они сообщили журналистам подробности произошедшего. Один из собеседников газеты уточнил, что в момент ракетного обстрела со стороны Израиля в Дохе делегация ХАМАС рассматривала «финальное предложение» Белого дома по разрешению кризиса в секторе Газа. В статье WP также сообщается о том, что звонок из Вашингтона с информацией об ударе поступил тогда, когда уже начался обстрел.