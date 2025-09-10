Радий Хабиров встретился с представителями ИТ-сферы Башкирии

«Поздравил с отличными результатами наших киберспортсменов, — поделился Глава республики с читателями в соцсетях. — Ребята из Уфимского университета науки и технологий в прошлом сезоне заняли второе место на чемпионате России по компьютерному спорту, хорошо выступили на ряде других соревнований, в том числе международных. Договорились с ребятами, что будем поддерживать их. Желаю удачи! Планку снижать нельзя».