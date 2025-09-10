Ричмонд
Радий Хабиров встретился с представителями ИТ-сферы Башкирии

В преддверии Дня программиста Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с представителями ИТ-сферы республики. Этот праздник традиционно отмечается в 256-й день года, в этом году он выпадает на 13 сентября.

Источник: Башинформ

«Поздравил с отличными результатами наших киберспортсменов, — поделился Глава республики с читателями в соцсетях. — Ребята из Уфимского университета науки и технологий в прошлом сезоне заняли второе место на чемпионате России по компьютерному спорту, хорошо выступили на ряде других соревнований, в том числе международных. Договорились с ребятами, что будем поддерживать их. Желаю удачи! Планку снижать нельзя».

Также руководитель региона провел большой «Час креативных индустрий», где обсудили развитие в республике информационных технологий.

«Эта сфера очень активно развивается, но прежде таких встреч мы не проводили. Очень продуктивный получился разговор», — отметил Радий Хабиров.

По итогам совещания сформируют ряд поручений, которые позволят поддержать наш ИТ-сектор.

«За этой профессией, несомненно, будущее, — подчеркнул Глава Башкирии. — Наша задача сегодня — создать такие условия, чтобы информационные технологии развивались, чтобы решения, которые создаются у нас в республике, внедрялись на производстве, в госуправлении — в самых разных областях. Продолжаем работать дальше».