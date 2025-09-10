Каким будет квартал «Санкт‑Петербург» в Новом Ташкенте — детали проекта

Первый вариант — «Парадный Петербург» — отсылает к наиболее известным достопримечательностям Северной столицы. В качестве основного элемента выступает арка, напоминающая арку Главного штаба на Дворцовой площади. За ней — круглая площадь, в центре которой — шар-фонтан, аналогичный расположенному на Малой Садовой улице в Петербурге. Также предусмотрен регулярный парк-сквер, характерный для пригородных ансамблей, с павильонами, фонарями, декоративными деталями.