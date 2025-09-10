Ричмонд
В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Несмотря на попытку Израиля убить членов переговорной делегации ХАМАС в Дохе движение продолжит усилия по достижению мира в Газе, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

Источник: AP 2024

«Руководство ХАМАС продолжает играть политическую роль. Любые преступления оккупационной силы не влияют на его решения, принимаемые в интересах палестинского народа, а также поиска путей прекращения преступной войны на уничтожение в секторе Газа», — сказал собеседник агентства.

Дом, где располагалась переговорная делегация ХАМАС, подвергся удару во вторник. В результате атаки погибли пятеро членов палестинской делегации и один катарский силовик. Несколько человек получили ранения. При этом, как утверждает ХАМАС, его руководители выжили.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их «прискорбным инцидентом».

В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

Представители ХАМАС долгое время проживают в Катаре, однако Израиль ранее никогда не наносил удары по этой арабской стране, которая является близким партнером США в регионе.

Катар наряду с Египтом и США играет роль посредника на переговорах по урегулированию ситуации в Газе.

