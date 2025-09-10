Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подробности содержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме: Тесная одиночная камера, одно свидание с детьми в месяц и два коротких звонка по телефону в неделю

Политик Регина Апостолова раскрыла шокирующие подробности о содержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишинёвской тюрьме № 13, известной своими суровыми условиями.

Источник: Комсомольская правда

Политик Регина Апостолова раскрыла шокирующие подробности о содержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишинёвской тюрьме № 13, известной своими суровыми условиями. Гуцул находится в одиночной камере, площадь которой, по словам депутата, не превышает двух квадратных метров, сообщает тг-канал «Мир Гагаузии. Новости Молдовы».

Схожая участь постигла и её соратников, которые также разведены по разным камерам. Условия содержания Гуцул вызывают тревогу: ей разрешено лишь одно свидание с детьми в месяц (одному из которых всего три года) и всего два коротких телефонных звонка в неделю. Несмотря на это, по словам Апостоловой, Гуцул и её соратники держатся стойко.

Ситуация вокруг Евгении Гуцул привлекает внимание к проблемам соблюдения прав человека в пенитенциарной системе Молдовы и вызывает вопросы о том, как власти обращаются с политическими оппонентами.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.

Доживем до 28 сентября, там и посмотрим, кто прав (далее…).

МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.

О такой вот главной цели акций протеста здоровых сил страны на полном серьезе рассуждала глава МВД Даниела Мисаил-Никитин (далее…).

Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.

Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше