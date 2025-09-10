Подробности содержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме: Тесная одиночная камера, одно свидание с детьми в месяц и два коротких звонка по телефону в неделю

Политик Регина Апостолова раскрыла шокирующие подробности о содержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишинёвской тюрьме № 13, известной своими суровыми условиями. Гуцул находится в одиночной камере, площадь которой, по словам депутата, не превышает двух квадратных метров, сообщает тг-канал «Мир Гагаузии. Новости Молдовы».
Схожая участь постигла и её соратников, которые также разведены по разным камерам. Условия содержания Гуцул вызывают тревогу: ей разрешено лишь одно свидание с детьми в месяц (одному из которых всего три года) и всего два коротких телефонных звонка в неделю. Несмотря на это, по словам Апостоловой, Гуцул и её соратники держатся стойко.
Ситуация вокруг Евгении Гуцул привлекает внимание к проблемам соблюдения прав человека в пенитенциарной системе Молдовы и вызывает вопросы о том, как власти обращаются с политическими оппонентами.
