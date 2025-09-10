С пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки БПЛА

«Для вузов, колледжей и школ, которые у нас работают во вторую смену, на сегодня ее отменяем по причине массированных атак БПЛА на Белгород и Белгородский район. В четверг и пятницу будет дистант во всех учебных учреждениях Белгорода и Белгородского района. По высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры. Детские сады, безусловно, работать будут, но если есть возможность, то оставляем детей дома, потому что на улицу выходить небезопасно. Если такой возможности нет из-за работы, то детские сады будут работать. Не переживайте», — добавил губернатор региона.