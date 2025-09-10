WSJ: ЕС отверг идею Трампа о пошлинах против КНР и Индии

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.