Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответу за удары по Дохе

«Правительство поручило юридической группе рассмотреть возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права в связи со вчерашними ударами ВВС Израиля по Дохе, целью которых было уничтожение членов ХАМАС», — цитирует «Интерфакс» британский телеканал.
9 сентября вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по объекту в Дохе, в котором, согласно данным разведки, располагались высокопоставленные представители руководства палестинского движения ХАМАС.
По утверждению ХАМАС, в результате удара погибли шесть человек, включая Хамама Халиля аль-Хайю — сына главного зарубежного переговорщика движения. При этом все высокопоставленные руководители организации остались живы.