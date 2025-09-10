Ричмонд
Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответу за удары по Дохе

Катар рассматривает возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе, для чего уже создана специальная группа юристов. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на катарских официальных лиц.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Правительство поручило юридической группе рассмотреть возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права в связи со вчерашними ударами ВВС Израиля по Дохе, целью которых было уничтожение членов ХАМАС», — цитирует «Интерфакс» британский телеканал.

9 сентября вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по объекту в Дохе, в котором, согласно данным разведки, располагались высокопоставленные представители руководства палестинского движения ХАМАС.

По утверждению ХАМАС, в результате удара погибли шесть человек, включая Хамама Халиля аль-Хайю — сына главного зарубежного переговорщика движения. При этом все высокопоставленные руководители организации остались живы.

Действия Израиля осудили арабские страны, Россия, США и Евросоюз.

