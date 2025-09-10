Захарова оценила сотрудничество России и Китая в сфере медиа

«Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство ставит перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Главная миссия медиагруппы — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру.