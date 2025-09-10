Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже 10 сентября, присоединившись к волне массовых акций по всей Франции под лозунгом «Заблокируем все», пишет Actu.fr.
Около 400 человек ворвались на вокзал, прошли мимо ресторана Le Train Bleu, заняли залы ожидания и переместились в метро, заблокировав один из крупнейших транспортных узлов столицы. Многие протестующие использовали файеры, плакаты и скандировали лозунги, встретившись с пассажирами.
Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» объединили десятки тысяч человек и стали ответом на предложенные властями меры жесткой экономии и сокращение бюджета. Наиболее массовые демонстрации прошли в других крупных городах — Рённе, Нанте, Гренобле, Лионе, Лилле, Кане и Тулузе.
В Париже митингующие сначала собрались у Лионского и Северного вокзалов. Станция «Шатле» и торговый комплекс Châtelet Les Halles закрыты, префектура полиции объяснила решение необходимостью предотвратить мародерство после призывов, появившихся в социальных сетях.
Всего зафиксировано более 430 акций (273 митинга и 157 блокад) по стране, в которых приняло участие около 29 тыс. человек. В ответ власти мобилизовали около 80 тыс. сотрудников сил безопасности.
К 13:00 по местному времени (14:00 мск) по всей Франции было арестовано 295 человек, из них 171 — в Париже, четверо сотрудников полиции и жандармерии получили легкие ранения. Протесты сопровождались столкновениями, поджогами мусорных контейнеров, и попытками проникнуть на территорию крупных вокзалов и важных транспортных артерий.