Владимир Воронин — про Джурджулештский порт: будет использоваться не столько даже Румынией, сколько блоком НАТО.
Режим PAS одним росчерком пера лишил Молдову выхода к Морю, продав румынам морской порт Джурджулешты, построенный при власти Партии коммунистов и президента Воронина.
Экс-президент РМ Владимир Воронин утверждает, что порт, расположенный на молдавском берегу наверняка будет использоваться не столько даже Румынией, сколько блоком НАТО в условиях регионального военного кризиса.
«Государство во времена ПКРМ построило порт исключительно за бюджетные средства. Из бюджета была оплачена также строительство автомобильной дороги и железнодорожной магистрали ведущей к порту. Никаких заемных денег при возведении этого объекта не использовалось. Ни Европейский банк Реконструкции и Развития, ни коммерческие банки, ни международные фонды в финансировании работ участия не принимали. Каким же образом вдруг образовался долг перед ЕБРР, да еще и настолько обширный, что объект принципиальной и стратегической важности перешел в собственность банка?», — задается вопросом Воронин.
И подчеркивает, что объяснение может быть только одно: молдавская власть, ЕБРР и румынское правительство действовали в сговоре.
Напоминая, что и ныне действующий режим, и предыдущие кишиневские власти не рассматривают Республику Молдова как долгосрочный проект, имеющий историческое, политическое и моральное право на перспективу.
«Все эти годы и Майя Санду, и подведомственная ей криминально-политическая группировка проводили политику “ползучего” унионизма. С их подачи в руках у Бухареста оказалась газотранспортная система Молдовы, электроэнергетическая генерация, водо- и газоснабжение. Теперь — вот еще и порт. Политическим идеалом для PAS является исключительно “унире”. Именно это в правительственных кишиневских кабинетах и называют “евроинтеграцией”», — говорит Воронин.
