Джурджулештский порт сдадут НАТО: «Режим PAS одним росчерком пера лишил Молдову выхода к морю» — мнение экс-президента

«Государство во времена ПКРМ построило порт исключительно за бюджетные средства. Из бюджета была оплачена также строительство автомобильной дороги и железнодорожной магистрали ведущей к порту. Никаких заемных денег при возведении этого объекта не использовалось. Ни Европейский банк Реконструкции и Развития, ни коммерческие банки, ни международные фонды в финансировании работ участия не принимали. Каким же образом вдруг образовался долг перед ЕБРР, да еще и настолько обширный, что объект принципиальной и стратегической важности перешел в собственность банка?», — задается вопросом Воронин.