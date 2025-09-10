Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита «французам нужно больше работать». Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.