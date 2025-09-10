Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300

«К 13:00 (14:00 мск) по всей Франции произведены 295 задержаний, из них 171 — в парижском регионе. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сообщил телеканал со ссылкой на МВД страны.
По состоянию на 12:00 мск, по всей стране прошло 430 различных акций под лозунгом «Заблокируем все», на них вышли 29 тысяч человек.
В Париже протестующие блокировали дороги и жгли костры. Около Северного вокзала произошли стычки с полицией. Также демонстранты с фаерами проникли в здание Лионского вокзала.
Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.
Причина протестов.
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро «из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире».
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита «французам нужно больше работать». Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.