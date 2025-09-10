ЦАХАЛ назвал цели своего нового удара в Сане

Согласно ее заявлению, целями ударов были военные объекты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в окрестностях Саны и в провинции Эль-Джауф на севере страны.
«Среди пораженных целей были военные лагеря, где были выявлены боевики террористического режима [хуситов], штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище, использовавшееся террористическим режимом для террористической деятельности», — заявили военные.
В армии отметили, что удары наносились в ответ на атаки со стороны хуситов, ранее запускавших в сторону Израиля беспилотники и баллистические ракеты.
«Террористический режим хуситов действует под управлением и на средства иранского режима, преследуя цель причинять вред Государству Израиль и его союзникам. Режим [хуситов] использует морское пространство для применения своей силы и осуществления террористической деятельности против международных судоходных и торговых путей», — полагает израильская сторона.
Военные предупредили, что будут наносить новые удары по хуситам, если Израиль сочтет нужным.
«Армия обороны Израиля будет противодействовать продолжающимся и повторяющимся нападениям террористического режима хуситов на Государство Израиль и по-прежнему полна решимости продолжать устранять любую угрозу мирному населению Государства Израиль, где бы это ни потребовалось», — говорится в заявлении.