Глава Пентагона заверил Китай в отсутствии планов по смене режима в стране

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с китайским коллегой Дун Цзюнем заверил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином и не ставит целью изменение политического строя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.