Глава Пентагона заверил Китай в отсутствии планов по смене режима в стране

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с китайским коллегой Дун Цзюнем заверил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином и не ставит целью изменение политического строя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Источник: Reuters

«9 сентября министр войны Пит Хегсет беседовал с министром национальной обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Министр Хегсет ясно дал понять, что США не стремятся к конфликту с Китаем, а также не преследуют цели смены режима или удушения КНР», — цитируют «Ведомости» заявление Парнелла.

По словам официального представителя Пентагона, Хегсет в беседе с министром обороны КНР акцентировал наличие у США «жизненно важных» интересов в АТР, которые Вашингтон намерен твердо защищать.

Парнелл добавил, что диалог между министрами был откровенным и продуктивным, стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.