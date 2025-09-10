Глава Пентагона заверил Китай в отсутствии планов по смене режима в стране

«9 сентября министр войны Пит Хегсет беседовал с министром национальной обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Министр Хегсет ясно дал понять, что США не стремятся к конфликту с Китаем, а также не преследуют цели смены режима или удушения КНР», — цитируют «Ведомости» заявление Парнелла.
По словам официального представителя Пентагона, Хегсет в беседе с министром обороны КНР акцентировал наличие у США «жизненно важных» интересов в АТР, которые Вашингтон намерен твердо защищать.
Парнелл добавил, что диалог между министрами был откровенным и продуктивным, стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.