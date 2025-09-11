СМИ: во Франции сделали прогноз по конфликту на Украине и ситуации в мире до 2049 года

Китай
Лаварини объяснил, что выбрал 2049 год в качестве горизонта прогнозирования, поскольку именно к этому году — столетию Коммунистической партии Китая — Си Цзиньпин поручил сделать Китай ведущей мировой державой.
В 2023 году ВВП Китая составил 82% от ВВП США, а в 2025 год прогнозируется его рост на уровне 5,2% по сравнению с 2−3% в США. К 2049 году Китай, согласно статье, превзойдет США по многим экономическим показателям, а в демографическом отношении население КНР останется гораздо больше 1 млрд человек, тогда как в США будет проживать около 343 млн. Что касается военной сферы, то китайцы утверждают, что их оборонный бюджет равняется 300 млрд долларов, тогда как некоторые спецслужбы оценивают его примерно в 1 трлн долларов — что соответствует оборонному бюджету США.
Европа и США
Хотя она заинтересована в том, чтобы стать своеобразным буфером между США и странами Глобального Юга, особенно Китаем, ей сначала предстоит стать независимой политической единицей и создать единую систему обороны. Однако эти цели, по мнению Лаварини, пока недостижимы.
США, на его взгляд, постепенно отворачиваются от Европы, чтобы сосредоточиться на своей основной проблеме и сопернике — Китае. При этом эксперт призывает крупные державы «ядерного клуба» провести конференцию наподобие Ялтинской с участием членов Совета Безопасности ООН, Индии, Бразилии и ЮАР.
Лаварини полагает, что в будущих конфликтах особое значение будут иметь ядерные технологии в качестве фактора сдерживания, контроль над электронами с помощью лазерного оружия и квантовых компьютеров, а также искусственный интеллект в качестве «программного инструмента». Он предупреждает, что мир вступает в эпоху «квантовой скорости», что позволит мгновенно принимать решения и переходить к действиям.
Украина
По мнению Лаварини, риски применения ядерного оружия на Украине были особенно высоки, когда украинцы в 2022 году попытались перейти в контрнаступление.
Он не исключает, что у России в будущем могут возникнуть «стычки» с кем-либо из 26 участников «сил сдерживания», за исключением Франции и Великобритании, которые имеют ядерный арсенал. Именно поэтому, по мнению эксперта, США воздерживаются от участия в «коалиции желающих».
Кроме того, он подчеркивает, что Россия не может позволить Украине выиграть и сделает все возможное, чтобы навязать Киеву свою волю, в том числе с использованием тактического ядерного оружия. Именно поэтому он предостерегает участников «коалиции желающих» от размещения своих войск на Украине.
Чтобы добиться такого уровня обороноспособности Франции, по его оценкам, потребуется не меньше 10 лет. Хотя Лаварини признает, что французские силы сдерживания по-прежнему эффективны и смогут поразить 3000 целей на территории России, он напоминает, что каждый крупный французский город живет «с пистолетом у виска» — одна российская ракета может превратить в кромешное пекло Париж, Марсель, Лион, Тулузу, Ниццу и прочие.
Он также подчеркнул, что сомневается в коллективной европейской обороне, и пояснил, что, если бы Россия нанесла один залп «Орешником» с несколькими ядерными боеголовками по Германии, то французы вряд ли бы захотели отдавать свои жизни за немцев и наоборот. Лаварини убежден, что для достижения такого уровня обороны в Европе необходимо создать федерацию или конфедерацию с единым президентом наподобие американской модели. Однако он считает такую идею иллюзией, поскольку в Европе нет политической воли для ее достижения.