СМИ: во Франции сделали прогноз по конфликту на Украине и ситуации в мире до 2049 года

В 2023 году ВВП Китая составил 82% от ВВП США, а в 2025 год прогнозируется его рост на уровне 5,2% по сравнению с 2−3% в США. К 2049 году Китай, согласно статье, превзойдет США по многим экономическим показателям, а в демографическом отношении население КНР останется гораздо больше 1 млрд человек, тогда как в США будет проживать около 343 млн. Что касается военной сферы, то китайцы утверждают, что их оборонный бюджет равняется 300 млрд долларов, тогда как некоторые спецслужбы оценивают его примерно в 1 трлн долларов — что соответствует оборонному бюджету США.