Bloomberg назвал нового самого богатого в мире человека вместо Маска

Прирост состояния Эллисона обеспечил стремительный рост акций Oracle после публикации ее отчета за первый квартал 2026 финансового года (финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября). Bloomberg отмечает, то они акции за текущий год выросли на 45%, а за среду — на 41%.