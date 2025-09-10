Ричмонд
Bloomberg назвал нового самого богатого в мире человека вместо Маска

Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон вышел на первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, опередив основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает агентство.

Источник: РБК

Состояние Эллисона достигло $393 млрд, а у Маска — $385 млрд. Так резко Эллисон смог подняться вверх, поскольку однодневный прирост его капитала составил $101 млрд — это самый большой прирост в истории ведения рейтинга Bloomberg.

В рейтинге агентства Маск держался на первой строчке почти год. Впервые он занял эту позицию в 2021-м, но потом уступал ее основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю LVMH Бернару Арно. Сейчас они занимают четвертую и восьмую строчки соответственно.

Forbes также отмечает прирост богатства Эллисона (оценка $102 млрд или почти 35% от общего состояния), а общий его капитал оценивает в $395 млрд. Но Маск в рейтинге журнала все еще первый с состоянием в $437 млрд.

Эллисону 81 год. Он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Пост генерального директора Oracle миллиардер покинул в сентябре 2014-о после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором. Ему принадлежит 41% акций Oracle.

Также ему принадлежат около 50% Paramount Skydance (ее гендиректор — его сын Дэвид). В 2018—2022 годах он был членом совета директоров Tesla.

Прирост состояния Эллисона обеспечил стремительный рост акций Oracle после публикации ее отчета за первый квартал 2026 финансового года (финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября). Bloomberg отмечает, то они акции за текущий год выросли на 45%, а за среду — на 41%.

