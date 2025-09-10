Khabarhub: жена экс-премьера Непала жива, но находится в критическом состоянии

Последнего уйти с поста убедили военные, заявив, что только так смогут навести порядок в стране. Протестующие после отставки Шарма Оли заявили, что страна перешла под их руководство. Они призвали сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы. В качестве такого человека демонстранты предлагали рэпера и мэра Катманду Балендра Шаха. Он призвал протестущих сохранять спокойствие и быть готовым к переговорам с главнокомандующим армией, но уточнил, что сначала нужно распустить парламент.