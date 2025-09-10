МВД Польши сообщило о найденных обломках беспилотников

В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины. Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.