Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Польши сообщило о найденных обломках беспилотников

Обломки беспилотников были обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

Источник: РИА "Новости"

Обломки БПЛА найдены в нескольких городах.

Обломки беспилотников были обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

«Мы можем подтвердить обнаружение обломков дронов в 10 местах», — написала Галецкая на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что среди мест называются Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония и другие населенные пункты. Отмечается, что на данный момент не поступало сообщений о пострадавших в результате падения обломков.

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял о сбитии над территорией страны «представлявших опасность российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, российские официальные лица, включая временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны.

В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины. Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше