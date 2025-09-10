Трампу доложили о ситуации с дронами в Польше

Американского президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши ночью 10 сентября, пишет портал News Nation со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Глава государства отказался от публичных комментариев по этой ситуации, однако он планирует телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил CNN, что его также проинформировали о ситуации с дронами над Польшей.
10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал эти беспилотники российскими. По его словам, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу».
После этого НАТО применило ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает, что государства — члены НАТО будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из них окажется под угрозой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от властей Польши в связи с дронами.
Реакция Трампа на инцидент может оказаться решающей, пишет Newsweek. При этом нарушение воздушного пространства Польши и угроза для союзника по НАТО, которого США обязаны защищать в соответствии с договором, могут стать «поворотным моментом в тактике Трампа по принуждению России к миру», говорится в материале.
Минобороны подчеркивает, что во время ночных ударов по объектам на территории Украины «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Оборонное ведомство также заявило о готовности провести консультации с Минобороны Польши по теме прилетов дронов.
Читайте РБК в Telegram.