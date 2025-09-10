Трампу доложили о ситуации с дронами в Польше

Реакция Трампа на инцидент может оказаться решающей, пишет Newsweek. При этом нарушение воздушного пространства Польши и угроза для союзника по НАТО, которого США обязаны защищать в соответствии с договором, могут стать «поворотным моментом в тактике Трампа по принуждению России к миру», говорится в материале.