Полиция задержала еще 5 членов руководства Гагаузии: Все они участвовали в митинге в поддержку ученого Ирины Константиновой, — ее арестовали на 30 суток за то, что в автономии объявлен год 80-летия Победы

Петров подчеркнул, что отношения с центральной властью не сложились с самого начала, так как они предпочитают политику мира и дружбы, а не конфликтов. Он считает, что аресты и задержания — это методы запугивания, направленные на то, чтобы оказать давление через семьи чиновников.