Полиция задержала еще 5 членов руководства Гагаузии: Все они участвовали в митинге в поддержку ученого Ирины Константиновой, — ее арестовали на 30 суток за то, что в автономии объявлен год 80-летия Победы

Причина задержания руководителей автономии пока неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах задержаны члены Исполкома Гагаузии — Виктор Петров, Иван Колиогло, Вячеслав Драгой, Сергей Ибришим и Иван Крецу.

Их доставили в инспекторат полиции для дачи показаний. Причины задержания не объявляются.

Виктор Петров, зампредседателя Исполкома Гагаузии;

Иван Колиогло, начальник управления делами башкана и исполнительного комитета;

Вячеслав Драгой, начальник Управления молодежи и спорта Гагаузии;

Сергей Ибришим — начальник агропромышленного комплекса Гагаузии;

Иван Крецу — глава Вулканештского района.

Все пятеро представителей Исполнительного комитета присутствовали на акции в поддержку директора Научно-исследовательского центра Гагаузии Ирины Константиновой у здания суда, где решался вопрос о мере пресечения.

За два дня до этого задержали Ирину Константинову, руководителя Научно-исследовательского центра Гагаузии. Суд в Бельцах продлил срок её содержания под стражей на 30 дней.

Виктор Петров, зампредседателя Исполкома Гагаузии, заявил, что власти Молдовы мстят региону за решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы над фашизмом. По его словам, это стало причиной давления на членов Исполкома, включая Ирину Константинову, директора Научно-исследовательского центра.

Петров подчеркнул, что отношения с центральной властью не сложились с самого начала, так как они предпочитают политику мира и дружбы, а не конфликтов. Он считает, что аресты и задержания — это методы запугивания, направленные на то, чтобы оказать давление через семьи чиновников.

— Ирина Константинова здесь, потому что в Гагаузии этот год объявлен годом 80-летия Победы. Это месть, — заявил Петров.

Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.

Доживем до 28 сентября, там и посмотрим, кто прав (далее…).

МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.

О такой вот главной цели акций протеста здоровых сил страны на полном серьезе рассуждала глава МВД Даниела Мисаил-Никитин (далее…).

Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.

Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).