Полиция задержала еще 5 членов руководства Гагаузии: Все они участвовали в митинге в поддержку ученого Ирины Константиновой, — ее арестовали на 30 суток за то, что в автономии объявлен год 80-летия Победы

В Бельцах задержаны члены Исполкома Гагаузии — Виктор Петров, Иван Колиогло, Вячеслав Драгой, Сергей Ибришим и Иван Крецу.
Их доставили в инспекторат полиции для дачи показаний. Причины задержания не объявляются.
Виктор Петров, зампредседателя Исполкома Гагаузии;
Иван Колиогло, начальник управления делами башкана и исполнительного комитета;
Вячеслав Драгой, начальник Управления молодежи и спорта Гагаузии;
Сергей Ибришим — начальник агропромышленного комплекса Гагаузии;
Иван Крецу — глава Вулканештского района.
Все пятеро представителей Исполнительного комитета присутствовали на акции в поддержку директора Научно-исследовательского центра Гагаузии Ирины Константиновой у здания суда, где решался вопрос о мере пресечения.
За два дня до этого задержали Ирину Константинову, руководителя Научно-исследовательского центра Гагаузии. Суд в Бельцах продлил срок её содержания под стражей на 30 дней.
Виктор Петров, зампредседателя Исполкома Гагаузии, заявил, что власти Молдовы мстят региону за решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы над фашизмом. По его словам, это стало причиной давления на членов Исполкома, включая Ирину Константинову, директора Научно-исследовательского центра.
Петров подчеркнул, что отношения с центральной властью не сложились с самого начала, так как они предпочитают политику мира и дружбы, а не конфликтов. Он считает, что аресты и задержания — это методы запугивания, направленные на то, чтобы оказать давление через семьи чиновников.
— Ирина Константинова здесь, потому что в Гагаузии этот год объявлен годом 80-летия Победы. Это месть, — заявил Петров.
