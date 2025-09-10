Путин наградил водителя за спасение пострадавших от удара ВСУ по крымскому пляжу

Летом 2024 года ВСУ нанесли по Севастополю удар пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем в Учкуевке. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе два ребенка. В общей сложности пострадало более 150 граждан. После трагедии власти города объявили об усилении мер безопасности.