Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью

Как в свою очередь сообщает ТАСС, Кервиньский в социальной сети X написал: «В соответствии с вчерашним заявлением премьер-министра Дональда Туска я издал распоряжение о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью. Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан». Как подчеркивает МВД республики, мера касается обоих направлений — въезда и выезда — как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать «до дальнейшего уведомления».