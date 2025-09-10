Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. Об этом сообщает издание Wiadomosci.
Глава МИД Польши подтвердил, что Беларусь оповещала о приближении беспилотников.
«Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении министерства.
В материале издания также говорится, что такое решение является ответом правительства на запланированные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».
Как в свою очередь сообщает ТАСС, Кервиньский в социальной сети X написал: «В соответствии с вчерашним заявлением премьер-министра Дональда Туска я издал распоряжение о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью. Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан». Как подчеркивает МВД республики, мера касается обоих направлений — въезда и выезда — как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать «до дальнейшего уведомления».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша в полночь с четверга на пятницу закроет границу с Беларусью на фоне учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. -0-