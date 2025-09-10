Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью

«Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении министерства.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Глава МИД Польши подтвердил, что Беларусь оповещала о приближении беспилотников.

«Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении министерства.

В материале издания также говорится, что такое решение является ответом правительства на запланированные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

Как в свою очередь сообщает ТАСС, Кервиньский в социальной сети X написал: «В соответствии с вчерашним заявлением премьер-министра Дональда Туска я издал распоряжение о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью. Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан». Как подчеркивает МВД республики, мера касается обоих направлений — въезда и выезда — как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша в полночь с четверга на пятницу закроет границу с Беларусью на фоне учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. -0-

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше