Число погибших в беспорядках в Непале выросло до 30

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек погибли и более 1 тыс. получили ранения в результате беспорядков в Непале. Об этом журналистам сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны, информирует ТАСС.

Согласно этим данным, 713 пострадавших уже выписаны из больниц. Отмечается, что в общей сложности раненые проходят лечение в 28 больницах по всей стране.

Минздрав Непала призвал медучреждения оставаться в состоянии повышенной готовности.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу некоторых мессенджеров и соцсетей. 8 и 9 сентября в крупных городах Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства.

Премьер страны Шарма Оли на фоне начавшихся в стране беспорядков подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного Суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. -0-

