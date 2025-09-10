Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание СБ ООН в связи атакой Израиля на Катар перенесено на 11 сентября

Перенос произошел для того, чтобы премьер-министр Катара смог принять участия в заседании.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН перенес заседание в связи с авиаударом Израиля по Катару, передает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление председательствующего в СБ ООН постпредства Кореи.

«Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему “Ситуация на Ближнем Востоке” на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании», — следует из заявления.

Заседание Совета безопасности было запланировано на 10 сентября, на 22.00 мск.

Напомним, Израиль нанес точечный удар по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. В результате атаки погибли минимум пять человек. Сообщалось, что Министерство иностранных дел России осудило удар Израиля, назвав его грубым нарушением международного права.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше