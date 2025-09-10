Заседание СБ ООН в связи атакой Израиля на Катар перенесено на 11 сентября

«Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему “Ситуация на Ближнем Востоке” на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании», — следует из заявления.