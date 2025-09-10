Заседание СБ ООН в связи атакой Израиля на Катар перенесено на 11 сентября

Совет Безопасности ООН перенес заседание в связи с авиаударом Израиля по Катару, передает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление председательствующего в СБ ООН постпредства Кореи.
«Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему “Ситуация на Ближнем Востоке” на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании», — следует из заявления.
Заседание Совета безопасности было запланировано на 10 сентября, на 22.00 мск.
Напомним, Израиль нанес точечный удар по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. В результате атаки погибли минимум пять человек. Сообщалось, что Министерство иностранных дел России осудило удар Израиля, назвав его грубым нарушением международного права.