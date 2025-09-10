Ричмонд
Нетаньяху пообещал новые удары по хуситам в Йемене

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израиль продолжит атаковать объекты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя новую серию ударов по йеменской территории.

Источник: Reuters

Он напомнил, что несколько дней назад Израиль нанес точечный удар по Сане, в результате которого были убиты большинство членов правительства хуситов, контролирующих восточную часть Йемена. В ответ 8 сентября хуситы атаковали с помощью беспилотника аэропорт Рамон близ города Эйлат на юге Израиля, где пострадали несколько человек.

«Но это не снижает нашу решительность, сегодня мы снова нанесли по ним удары с воздуха по их террористическим объектам, по базам с большим числом террористов, а также по другим целям. Мы продолжим наносить удары. Мы настигнем каждого, кто обстреливает нас и нападает на нас», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

10 сентября пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении новой серии ударов по Йемену, в том числе по его столице. Целями ударов были названы военные лагеря хуситов, штаб их армейской пресс-службы и топливохранилище.

