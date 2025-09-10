Ричмонд
Марко Рубио провел переговоры по телефону с главой МИД Китая Ван И

Рубио и Ван И обсудили двухстороннее сотрудничество США и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел переговоры по телефону с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых они обсудили сотрудничество двух стран. Об этом рассказали в американском госдепартаменте.

Известно, что политики созвонились в среду, 10 сентября. У Рубио и Ван И состоялся довольно конструктивный разговор, отметили в госдепе Штатов.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем», — указывается в заявлении.

Также уточняется, что собеседники обсудили широкий круг тем, затрагивающих как региональные, так и мировые ситуации. Однако представители американского ведомства не стали раскрывать каких-то дополнительных деталей переговоров.

Напомним, что Америка и Китай до сих пор пытаются уладить между собой разногласия по поводу импорта товаров. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что пока временно откладывает введение очередных торговых пошлин против Пекина. Эта мера будет действовать в течение трех месяцев.

