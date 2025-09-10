Захватили вокзал, свергая Макрона: главные новости о погромах во Франции

В нескольких крупных городах Франции 10 сентября вспыхнули протесты из-за недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством. Протестующие вышли на улицы, начали блокировать транспорт, жечь мусор и бросать его в сотрудников полиции.
Позже демонстранты захватили вокзал во французском Лионе. Там они потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, бросаясь дымовыми шашками.
Массовое недовольство вызвал представленный ранее законопроект о бюджете на 2026 год. Французские власти собирались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 млрд евро вместо запланированных ранее 40 млрд.
Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru объяснил, что протесты отчасти вызваны уничтожением в стране среднего класса.
«Мы наблюдаем серьезный рост протестных настроений во Франции. Он связан одновременно и с отставкой правительства, и с сокращением социальных расходов, которые производятся властями Франции. Урезание социальных расходов выбросит за рамки среднего класса огромный процент населения страны», — сказал он.
Данилин подчеркнул, что средний класс во Франции уничтожается в угоду глобалистам и мигрантам. По его словам, протестное движение со временем будет только расширяться, что в свою очередь усилит политические репрессии во Франции.
Одна из жительниц Парижа, россиянка Ольга, рассказала, что французы протестуют почти каждые весну и осень. Она отметила, что ситуацию это не изменит, но все же поспособствует движению в пользу решения проблемы.
«Все проходит как обычно: протестующие блокируют транспорт, проходят манифестации. Но ситуацию это вряд ли изменит. Могут лишь подтолкнуть к решению, но там слишком много сложностей. У французов обострения каждые весну и осень, тяга к забастовкам и протестам. все по одному сценарию», — отметила Ольга.
Политолог Данилин добавил, что массовые протесты вряд ли приведут к свержению действующего президента Макрона.
Согласно последней информации, во время беспорядков во Франции задержали порядка 290 человек.
Ранее находящаяся в Париже россиянка сообщила, что протестующие просят туристов не вмешиваться в погромы.