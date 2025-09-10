Захватили вокзал, свергая Макрона: главные новости о погромах во Франции

«Все проходит как обычно: протестующие блокируют транспорт, проходят манифестации. Но ситуацию это вряд ли изменит. Могут лишь подтолкнуть к решению, но там слишком много сложностей. У французов обострения каждые весну и осень, тяга к забастовкам и протестам. все по одному сценарию», — отметила Ольга.