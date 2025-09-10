Полиция закрыла крупную станцию метро в центре Парижа из-за протестов и беспорядков

На площади рядом со станцией профсоюзы и симпатизирующие протестному движению граждане организовали массовый митинг, на котором скандировали лозунги с критикой полиции и французских властей. Между группами агрессивно настроенных участников демонстрации и полицейскими возникли стычки, хулиганы начали закидывать стражей порядка булыжниками и бутылками. В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом и оттеснила толпу при помощи дубинок и щитов. Часть протестующих направилась в сторону площади Республики, где также проходит большая акция в рамках общенационального протестного движения.