Полиция закрыла крупную станцию метро в центре Парижа из-за протестов и беспорядков

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пересадочный узел метро в центре Парижа Chatelet-les-Halles приостановил прием пассажиров из-за массовой демонстрации и возникших в ходе нее беспорядков. Об этом сообщает в социальной сети X региональное управление транспорта, информирует ТАСС.
«Станция Chatelet-les-Halles в настоящее время не обслуживается в обоих направлениях движения в связи с мерами безопасности, принятыми по требованию префектуры полиции», — говорится в сообщении. Кроме того, уточняется, что закрыты и все переходы между станциями разных линий, поэтому пересадки невозможны. Через данную станцию проходят четыре линии метро и три линии пригородных электричек RER.
На площади рядом со станцией профсоюзы и симпатизирующие протестному движению граждане организовали массовый митинг, на котором скандировали лозунги с критикой полиции и французских властей. Между группами агрессивно настроенных участников демонстрации и полицейскими возникли стычки, хулиганы начали закидывать стражей порядка булыжниками и бутылками. В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом и оттеснила толпу при помощи дубинок и щитов. Часть протестующих направилась в сторону площади Республики, где также проходит большая акция в рамках общенационального протестного движения.
Сегодня во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Согласно последним данным МВД республики, как минимум 295 человек задержаны за участие в беспорядках во время манифестаций. В ряде районов французской столицы зафиксированы столкновения протестующих с полицией, также беспорядки наблюдаются и в ряде других городов страны.
В МВД ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и «задерживать по максимуму».-0-