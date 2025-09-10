Польше пообещали новые истребители после происшествия с беспилотниками

Великобритания может передать Польше истребители Typhoon после инцидента с беспилотниками, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что Лондон ищет пути поддержки Варшавы в усилении системы противовоздушной обороны.
Один из вариантов, который обсуждается, — возвращение в Польшу хотя бы части из шести истребителей Typhoon, которые ранее были передислоцированы. Самолеты находились в Польше еще 6 недель назад.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить с польским коллегой Каролем Навроцким ситуацию с неопознанными дронами в польском воздушном пространстве.
