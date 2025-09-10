На Кубе вновь произошёл полный блэкаут

Авария произошла в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции имени Антонио Гитераса в провинции Матансас. Это же энергетическое оборудование уже становилось причиной крупных отключений, включая полное обесточивание восточной части страны на прошлой неделе. MINEM подтвердило, что инцидент на ТЭС привёл к системному коллапсу, однако точные обстоятельства происшествия будут установлены специальной комиссией. Власти сообщили о начале восстановительных работ.