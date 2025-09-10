Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: число протестующих во Франции к вечеру увеличилось до 175 тысяч

Число участников протестных акций во Франции увеличилось до 175 тысяч, утверждает телеканал BFMTV.

Число участников протестных акций во Франции увеличилось до 175 тысяч, утверждает телеканал BFMTV.

Сотни акций проводятся по всей стране, за порядком следят 80 тысяч правоохранителей.

Протестующие критикуют решения французских властей в сфере бюджетного планирования.

Читайте материал «WSJ: Евросоюз отказался повышать пошлины для Китая и Индии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше