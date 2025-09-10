BFMTV: число протестующих во Франции к вечеру увеличилось до 175 тысяч

Число участников протестных акций во Франции увеличилось до 175 тысяч, утверждает телеканал BFMTV.
Сотни акций проводятся по всей стране, за порядком следят 80 тысяч правоохранителей.
Протестующие критикуют решения французских властей в сфере бюджетного планирования.
