Заседание СБ ООН по удару Израиля по Дохе перенесли на 11 сентября

9 сентября в столице Катара Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям палестинского движения ХАМАС. По информации телеканала Al Jazeera, представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что страна «самым решительным образом осуждает» нападение, которое, по его словам, было совершено на жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС. «Это… является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности жителей Катара», — указал он. В ведомстве подчеркнули, что Катар не потерпит продолжающегося вмешательства Израиля в региональную безопасность, а также любых действий, направленных против его, Катара, безопасности и суверенитета. -0-