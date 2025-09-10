Заседание СБ ООН по удару Израиля по Дохе перенесли на 11 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН перенес на сутки намеченное на 10 сентября экстренное заседание по удару Израиля по Дохе в связи с поступившим от катарских властей запросом о том, чтобы глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани мог присутствовать на встрече. Об этом сообщило постпредство Республики Корея при ООН, выполняющее в сентябре функции председателя Совбеза, информирует ТАСС.
«Совет Безопасности перенес сегодняшнее экстренное заседание по повестке “ситуация на Ближнем Востоке” на завтра, оно состоится после полудня. Встреча перенесена по запросу Катара для того, чтобы премьер-министр Катара смог принять в нем участие», — сообщили журналистам в пресс-службе южнокорейского постпредства.
9 сентября в столице Катара Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям палестинского движения ХАМАС. По информации телеканала Al Jazeera, представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что страна «самым решительным образом осуждает» нападение, которое, по его словам, было совершено на жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС. «Это… является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности жителей Катара», — указал он. В ведомстве подчеркнули, что Катар не потерпит продолжающегося вмешательства Израиля в региональную безопасность, а также любых действий, направленных против его, Катара, безопасности и суверенитета. -0-