Нетаньяху оправдал удары по Дохе и обвинил Катар в «укрывательстве террористов»

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: “Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы”, — сказал премьер, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.
