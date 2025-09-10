Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что к атакам БПЛА по территории России могут быть причастны страны Прибалтики, хотя об этом не заявлялось. Об участии в этих операциях балтийских государств, по словам аналитика, свидетельствуют в том числе сообщения местных жителей. Об этом пишет NEWS.ru.
Собеседник издания заявил, что сомнений у многих людей, особенно тех, кто живет в Прибалтике, по поводу того, откуда запускались дроны на аэродромы и объекты, расположенные в Ленинградской области, нет.
Первыми о начале атаки на какой-то из объектов зачастую сообщали именно жители Прибалтики, добавил Онуфриенко.
По мнению эксперта, единственная возможность обезопасить регионы РФ — это сделать так, чтобы Западу просто некому было помогать.
Никаких других вариантов, кроме как уничтожить киевский режим, у России нет, заключил аналитик.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могли быть запущены дроны, залетевшие на территорию Польши. Он отметил, что БПЛА, якобы сбитые в небе над республикой, преодолели слишком большое расстояние.
