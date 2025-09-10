Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что к атакам БПЛА по территории России могут быть причастны страны Прибалтики, хотя об этом не заявлялось.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что к атакам БПЛА по территории России могут быть причастны страны Прибалтики, хотя об этом не заявлялось. Об участии в этих операциях балтийских государств, по словам аналитика, свидетельствуют в том числе сообщения местных жителей. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания заявил, что сомнений у многих людей, особенно тех, кто живет в Прибалтике, по поводу того, откуда запускались дроны на аэродромы и объекты, расположенные в Ленинградской области, нет.

Первыми о начале атаки на какой-то из объектов зачастую сообщали именно жители Прибалтики, добавил Онуфриенко.

По мнению эксперта, единственная возможность обезопасить регионы РФ — это сделать так, чтобы Западу просто некому было помогать.

Никаких других вариантов, кроме как уничтожить киевский режим, у России нет, заключил аналитик.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могли быть запущены дроны, залетевшие на территорию Польши. Он отметил, что БПЛА, якобы сбитые в небе над республикой, преодолели слишком большое расстояние.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше