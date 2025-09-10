Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидец рассказал о здании, которое не тронули участники протестов в Непале

Очевидец, пребывающий в туристическом городе Покхара в Непале, сказал, что из-за действий протестующих в городе «все сожжено и разбито», но здание полиции оставлено нетронутым, сообщает РИА «Новости».

Очевидец, пребывающий в туристическом городе Покхара в Непале, сказал, что из-за действий протестующих в городе «все сожжено и разбито», но здание полиции оставлено нетронутым, сообщает РИА «Новости».

Власти Непала недавно объявили о запрете многих соцсетей в стране, после чего жители Катманду и других крупных городов устроили протесты, за которыми последовали столкновения с полицией.

Впоследствии запрет был снят, а премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Армия объявила комендантский час.

Читайте материал «WSJ: Евросоюз отказался повышать пошлины для Китая и Индии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше