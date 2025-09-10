Очевидец рассказал о здании, которое не тронули участники протестов в Непале

Очевидец, пребывающий в туристическом городе Покхара в Непале, сказал, что из-за действий протестующих в городе «все сожжено и разбито», но здание полиции оставлено нетронутым, сообщает РИА «Новости».
Власти Непала недавно объявили о запрете многих соцсетей в стране, после чего жители Катманду и других крупных городов устроили протесты, за которыми последовали столкновения с полицией.
Впоследствии запрет был снят, а премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Армия объявила комендантский час.
