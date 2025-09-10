Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Келлог направлялся в Варшаву, когда дроны оказались в небе Польши

В ближайшие дни спецпосланник США по Украине планирует отправиться в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Варшаву, когда неизвестные дроны оказались в небе Польши. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает телеканал CNN.

По данным иностранного СМИ, американский спецпосланник, видимо, ехал в республику с рабочим визитом. Более никакой информации по этому поводу не приводится. Известно, что в ближайшие дни Келлог планирует отправиться на Украину.

Как KP.RU писал ранее, ситуация с неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошла ранним утром 10 сентября. В нарушении воздушного пространства премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию.

Однако, по мнению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, НАТО все проспали и не знают, как объяснить произошедшее, а всю эту историю они пытаются раздуть именно для президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше