Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Варшаву, когда неизвестные дроны оказались в небе Польши. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает телеканал CNN.
По данным иностранного СМИ, американский спецпосланник, видимо, ехал в республику с рабочим визитом. Более никакой информации по этому поводу не приводится. Известно, что в ближайшие дни Келлог планирует отправиться на Украину.
Как KP.RU писал ранее, ситуация с неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошла ранним утром 10 сентября. В нарушении воздушного пространства премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию.
Однако, по мнению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, НАТО все проспали и не знают, как объяснить произошедшее, а всю эту историю они пытаются раздуть именно для президента США Дональда Трампа.