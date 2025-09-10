Ричмонд
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций

Суд Европейского союза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором он пытался оспорить введенные против него санкции. Решение опубликовано 10 сентября на сайте Европейского суда общей юрисдикции.

В материалах отмечается, что с 2012 по 2022 год Янукович «совершал действия, угрожавшие суверенитету и территориальной целостности Украины». В связи с этим ограничительные меры признаны обоснованными.

Кроме того, суд постановил, что экс-президент должен самостоятельно оплатить как собственные судебные расходы, так и издержки Совета ЕС.

Санкции против Виктора Януковича и его сына были введены 4 августа 2022 года.

