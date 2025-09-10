Ричмонд
Армия Непала продлила комендантский час до пятницы

Армия Непала приняла решение продлить комендантский час в столичном регионе до пятницы.

Армия Непала приняла решение продлить комендантский час в столичном регионе до пятницы. Соответствующий шаг в армии объяснили стремлением обеспечить безопасность жителей и имущества.

Власти Непала недавно объявили о запрете многих соцсетей в стране, после чего жители Катманду и других крупных городов устроили протесты. За протестами последовали столкновения с полицией.

Впоследствии запрет был снят, а премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.

Читайте материал «Армия Непала попросила протестующих выбрать представителя».

