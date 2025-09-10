Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен: Зеленский отчаянно пытается привлечь НАТО, отправляя БПЛА в Польшу

России нет смысла расширять конфликт на Украине, считает профессор.

Источник: Аргументы и факты

Украина намеренно могла направить беспилотные летательные аппараты в Польшу, поскольку терпит поражение в зоне боевых действий, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Кремлю нет смысла расширять конфликт на Украине. Более вероятно, что администрация Зеленского отчаянно пытается напрямую привлечь НАТО», — написал он в социальной сети X*.

Напомним, ранее Польша заявила, что Россия нарушила ее воздушное пространство, запустив беспилотники. По данным Минобороны РФ, российские военные не планировали поражать объекты на территории Польши. Максимальная дальность ударных БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что ранее Варшава и Киев уже устраивали подобную провокацию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше