Малинен: Зеленский отчаянно пытается привлечь НАТО, отправляя БПЛА в Польшу

Украина намеренно могла направить беспилотные летательные аппараты в Польшу, поскольку терпит поражение в зоне боевых действий, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Кремлю нет смысла расширять конфликт на Украине. Более вероятно, что администрация Зеленского отчаянно пытается напрямую привлечь НАТО», — написал он в социальной сети X*.
Напомним, ранее Польша заявила, что Россия нарушила ее воздушное пространство, запустив беспилотники. По данным Минобороны РФ, российские военные не планировали поражать объекты на территории Польши. Максимальная дальность ударных БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Политолог Владимир Корнилов напомнил, что ранее Варшава и Киев уже устраивали подобную провокацию.
