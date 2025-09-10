Украина и Евросоюз могут упустить хороший шанс на мир, если продолжат игнорировать открытость России к переговорам. Об этом сообщает газета Responsible Statecraft.
«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — говорится в материале.
Издание напомнило, что Москва все еще выступает против членства Незалежной в НАТО. Однако приветствует вступление страны в Евросоюз, а также совместное обсуждение плана по гарантиям безопасности.
В статье подчеркивается, что отказ от дипломатических усилий и продолжение боевых действий в надежде, что Россия сама прекратит огонь, только усугубит кризисную ситуацию на Украине.
Ранее в Кремле заявили, что партнеры Киева из Европы серьезно мешают разрешить кризис на Незалежной. Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, процесс тормозит «яростный европейский милитаризм».