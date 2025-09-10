Зеленский ввёл санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией

В сообщении подчёркивается, что Украина синхронизировала свои санкции с Великобританией, нацелив их на лиц и организации, «помогающие российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору». Среди попавших под ограничения российских компаний — IT-предприятия «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также ряд научно-производственных и промышленных предприятий.