Зеленский ввел санкции против физлиц и компаний, связанных с РФ

Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по расширению санкций. Об этом пишет РИА Новости.
Ограничительные меры затронули 83 физических лица и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии и Великобритании.
Уточняется, что санкции синхронизированы с аналогичными решениями Великобритании и направлены против лиц и организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом, энергетическим сектором и так называемым «теневым флотом» России.
В перечень вошел ряд российских компаний, включая «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», «Би Питрон», а также страховую компанию «Согласие», «Группу Консул», «Пионер Трейд», «НПП Нифрит», «Институт сетевых технологий», аккумуляторный институт «Источник», электромеханический завод «Пегас», компании «Центр», «Авангард» и «Алмаз».
Под санкции также попали российские «Стройсервис», госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» и «Сургутинвестнефть», а из Белоруссии — предприятие «Точная механика».
Среди иностранных компаний в списке оказались девять китайских организаций, включая GSK CNC Equipment Co Ltd, Shanghai New Chess International Logistics и NORD AXIS. В перечень вошли также британская Rosneft Marine Limited, немецкая EK-Company и швейцарская Rhodania Shipping.
Санкции введены также против 83 физических лиц — граждан России, Турции, Казахстана, Великобритании и Украины.
Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и соглашений, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, приостановку научного и культурного сотрудничества, а также лишение государственных наград Украины.
Ранее сообщалось, что ЕК намерена предложить 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября.