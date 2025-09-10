«Дональд, они фигеют!»: Военкор Коц объяснил истерику Польши из-за дронов

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.