«Дональд, они фигеют!»: Военкор Коц объяснил истерику Польши из-за дронов

Варшава инициировала масштабную информационную кампанию вокруг беспилотников ради политической спекуляции. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По мнению Коца, происходящее выглядит как целенаправленная попытка европейских политиков надавить на президента США Дональда Трампа и разрушить его дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Журналист указал на явную избирательность в освещении подобных инцидентов: ранее падение беспилотников в Эстонии и Румынии не вызывало такого ажиотажа.

«Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Владимиром Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», — написал военкор.

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.

