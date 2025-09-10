BFMTV: число участников протестов во Франции достигло 175 тыс

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников протестов во Франции достигло 175 тыс. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.
Власти зафиксировали 550 митингов, 262 попытки блокирования различных объектов и 812 разного рода акций.
По информации МВД, на 17.45 по местному времени были задержаны 473 человека по всей стране, в том числе 203 — в Париже. Из числа задержанных 339 были взяты под стражу. Кроме того, 13 сотрудников полиции получили ранения.
Как в свою очередь сообщает ТАСС, наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона и повышением налогов для богатых. Некоторые указывали на оторванность правительства и политиков от реалий и проблем обычных людей, а также призывали тратить деньги на поддержку больниц, транспорта и других сфер, а не на производство вооружений. Последнее связано с тем, что предложенный предыдущим премьером Франсуа Байру вариант экономии бюджета подразумевал сокращение почти всех статей расходов, за исключением оборонных, которые, наоборот, власти планируют наращивать с опережением намеченного в прошлом графика.
Сегодня во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывают к «блокировке страны», в частности к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог. -0-