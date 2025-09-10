BFMTV: число участников протестов во Франции достигло 175 тыс

Как в свою очередь сообщает ТАСС, наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона и повышением налогов для богатых. Некоторые указывали на оторванность правительства и политиков от реалий и проблем обычных людей, а также призывали тратить деньги на поддержку больниц, транспорта и других сфер, а не на производство вооружений. Последнее связано с тем, что предложенный предыдущим премьером Франсуа Байру вариант экономии бюджета подразумевал сокращение почти всех статей расходов, за исключением оборонных, которые, наоборот, власти планируют наращивать с опережением намеченного в прошлом графика.