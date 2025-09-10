DE: принц Гарри впервые после конфликта встретился с королем Карлом

Принц Гарри впервые встретился наедине с королем Карлом после конфликта, они не виделись 1,5 года, пишет Daily Express.
Встреча прошла в Кларенс-хаусе, принц и король провели наедине 54 минуты, они пили чай.
«Герцог Сассекский добивался встречи с Чарльзом во время своего четырёхдневного визита в Великобританию, их короткая беседа сегодня вечером стала важным событием в королевских отношениях», — говорится в материале.
Уточняется, что в прошлый раз Гарри добавился встречи с монархом, когда Карлу диагностировали рак.
После беседы с отцом принц направился на мероприятие, связанное с Играми непобеждённых, которые он учредил в 2014 году как турнир для военнослужащих с ограниченными возможностями и ветеранов.
В четверг, 11 сентября, Гарри планирует вылететь из Великобритании в США.