DE: принц Гарри впервые после конфликта встретился с королем Карлом

Принц и король провели наедине 54 минуты.

Принц Гарри впервые встретился наедине с королем Карлом после конфликта, они не виделись 1,5 года, пишет Daily Express.

Встреча прошла в Кларенс-хаусе, принц и король провели наедине 54 минуты, они пили чай.

«Герцог Сассекский добивался встречи с Чарльзом во время своего четырёхдневного визита в Великобританию, их короткая беседа сегодня вечером стала важным событием в королевских отношениях», — говорится в материале.

Уточняется, что в прошлый раз Гарри добавился встречи с монархом, когда Карлу диагностировали рак.

После беседы с отцом принц направился на мероприятие, связанное с Играми непобеждённых, которые он учредил в 2014 году как турнир для военнослужащих с ограниченными возможностями и ветеранов.

В четверг, 11 сентября, Гарри планирует вылететь из Великобритании в США.

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше