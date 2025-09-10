Ричмонд
В Венгрии рассказали, кому вредят атаки на нефтепровод «Дружба»

В интервью белорусском телеканалу «Первый информационный» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, кому вредят нападения на нефтепровод «Дружба» на самом деле.

По словам Сийярто, нападения Киева на нефтепровод вредят не России, а Словакии и Венгрии. Политик отметил, что из-за отсутствия выхода к морю пути к поставкам нефти и газа ограничены, и те, кто атакует нефтепровод, атакуют суверенитет и безопасность указанных стран.

Также Сийярто отметил, что нападения на нефтепровод недопустимы, и в Венгрии уже просили Украину прекратить атаки, но действия властей Киева показывают только свою несправедливость. Сийярто напомнил, что страна отдает Украине 40% их электроэнергии, а в «благодарность» те отвечают ударами по нефтепроводу.

