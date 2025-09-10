Также Сийярто отметил, что нападения на нефтепровод недопустимы, и в Венгрии уже просили Украину прекратить атаки, но действия властей Киева показывают только свою несправедливость. Сийярто напомнил, что страна отдает Украине 40% их электроэнергии, а в «благодарность» те отвечают ударами по нефтепроводу.