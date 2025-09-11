Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе

Губернатор озвучил пояснения по КПО «Самара», условия концессионного соглашения которого необходимо доработать: «Нами было принято неправильное решение выделить земельный участок в непосредственной близости от пгт Рощинский. Мы действительно здесь по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии, с заместителем министра приняли решение. Да, мы в срок не успели, но мы понимаем, почему. Это не вопрос внутренней политики даже, это вопрос нашей ошибки, мы ее исправляем».